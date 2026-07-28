Home Video News Cronaca Violento terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 7.1
Violento terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 7.1
ROMA (ITALPRESS) - Un terremoto di magnitudo 7.1 ha scosso in Giappone la prefettura di Kumamoto. Il sisma ha causato il ferimento di alcune persone. Le riprese dall'alto pubblicate dal ministero della Difesa mostrano le zone colpite dal sisma. Fonte video: Ministero della Difesa - Account ufficiale per le misure di contrasto ai disastri delle Forze di Autodifesa abr/gtr