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Tg News – 5/10/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Premier Meloni registra propria voce a Ufficio Marchi Ue - Spagna, si va ad elezioni anticipate il 29 Novembre - Berlino, 007 “Da Mosca guerra ombra contro di noi” - Estonia sposta truppe vicino al confine con la Russia - Garlasco, spunta valutazione psicologica su Stasi mai depositata - Femminicidio di Pamela Genin, Soncin in aula - Istat, pressione fiscale aumenta al 43,5% - Giustizia più vicina, tappa a Siracusa per il progetto Uffici di Prossimità - Previsioni 3B Meteo 6 Ottobre azn