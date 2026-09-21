Segalerba (Fiaip) “Difendere legalità e tutela del mercato trasparente”

MILANO (ITALPRESS) - La Fiaip "è sicuramente molto presente a difesa della legalità e quindi per la tutela del mercato trasparente. Per noi è importante che il cittadino si avvicini a un'operazione immobiliare nella massima tranquillità e per far questo ci dev'essere, da un lato, la lotta all'abusivismo, che è spesso sinonimo di operazioni sospette. Ma, dall’altro lato, ci dev'essere una crescita del livello qualitativo, culturale e del servizio offerto dall'agente immobiliare”. Così il presidente della Fiaip, Fabrizio Segalerba, a margine di un convegno dell’associazione sull’antiriciclaggio. xm4/ads/azn