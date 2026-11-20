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Tg News – 20/11/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Sciopero generale, cortei e manifestazioni in tutta Italia - Manovra, Salvini “Vertice di maggioranza settimana prossima” - Media “Israele e Usa valutano nuovi attacchi a breve contro Iran” - Polonia, missile russo a 100 km da esercitazione Volenterosi - Intesa Ue-Regno Unito sul reset a dieci anni dalla Brexit - Donna uccisa nel Barese nel 2003, arrestato l’ex fidanzato - Atp Finals, Alcaraz batte Cobolli in due set - Artigianato, Mattarella “Rete capillare che accompagna la vita delle famiglie” - Previsioni 3B Meteo 21 novembre azn