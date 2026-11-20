Comunali Palermo, Lagalla “FDI sostiene Varchi? Continuo il mio lavoro”

PALERMO (ITALPRESS) - "Io lavoro e continuerò a farlo fino alla fine del mio mandato. Da qui ad allora qualcuno dovrà dirmi anche qualcosa e, rispetto a questo, io opporrò i risultati di una legislatura che mi sembra essere stata, con il concorso di tutte le forze della coalizione, almeno fattiva e produttiva e lì si traranno le conseguenze. Spero di essere convinto del contrario di quello che penso, ma fino ad allora io mi propongo per succedere a me stesso". Lo ha detto il primo cittadino di Palermo, Roberto Lagalla, a margine di un incontro a villa Niscemi, parlando del possibile sostegno, da parte di Fratelli d'Italia, alla candidatura di Carolina Varchi a sindaco del capoluogo siciliano. xd6/vbo/gtr