Italia, 2.689 eventi meteo estremi in 12 anni: 221 le vittime

ROMA (ITALPRESS) - L’Italia è sempre più esposta agli effetti della crisi climatica, tra eventi meteorologici estremi in aumento e ritardi nelle politiche di prevenzione. Dal 2015 al 30 settembre 2026, la Penisola ha registrato 2.689 eventi meteo estremi, che hanno provocato 221 morti. A fotografare la situazione è il nuovo rapporto CittàClima 2026 di Legambiente, realizzato in collaborazione con Unipol. A preoccupare soprattutto sono gli allagamenti e i danni da vento, che rappresentano oltre il 60% degli episodi registrati. Nel 2025 gli allagamenti sono stati 140, contro i 18 del 2015, mentre i danni da vento sono passati da 5 a 86. Nei primi nove mesi del 2026, inoltre, questa seconda categoria ha già raggiunto quota 88, superando il precedente record annuale. Il Nord è l'area più colpita, con Lombardia, Sicilia ed Emilia-Romagna in testa alla classifica regionale. Roma resta invece la città più esposta, seguita da Genova e Milano. Pesante anche il conto economico: dal 1980 i danni legati alla crisi climatica in Italia sono stimati in circa 147 miliardi di euro. A pesare, secondo Legambiente, è anche la mancata attuazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, approvato nel 2023 ma ancora privo delle risorse necessarie. mgg/azn