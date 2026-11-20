Spesa, meno costi e meno emissioni con un carrello sostenibile

ROMA (ITALPRESS) - I supermercati possono diventare protagonisti della transizione alimentare, riducendo le emissioni e favorendo scelte più sane e accessibili. È quanto emerso dalla sedicesima edizione dello Human & Green Retail Forum, che si è svolta a Milano. Secondo il Carbon Trust, quasi l’85% delle emissioni delle dieci maggiori catene mondiali della grande distribuzione è legato alla produzione e alla filiera dei prodotti venduti. Un impatto sul quale i supermercati possono intervenire scegliendo fornitori e orientando assortimenti, prezzi e promozioni. Ma c’è anche una questione di convenienza. Le simulazioni dell’Algoritmo Mediterraneo, sviluppato da NDB e NielsenIQ, mostrano che un carrello costruito secondo le linee guida del CREA, scegliendo i prodotti più convenienti, potrebbe costare il 22% in meno e avere un’impronta climatica inferiore del 28%, a parità di calorie. Un cambiamento importante, soprattutto considerando che nel 2025 quasi tre famiglie italiane su dieci hanno ridotto quantità o qualità degli alimenti acquistati per contenere la spesa. La sfida, dunque, è rendere le scelte più sane e sostenibili anche quelle più accessibili. mgg/azn