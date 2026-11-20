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Cina, completato il ponte sull’autostrada Sichuan-Yunnan
Un traguardo importante per la rete autostradale cinese. Oggi è stato completato il ponte sul fiume Jinsha, tra il Sichuan e lo Yunnan, lungo l'autostrada Yibin-Panzhihua. Il ponte collega Ningnan, nella provincia del Sichuan, con Qiaojia, nella provincia dello Yunnan, creando le condizioni per la piena apertura dell'autostrada. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)