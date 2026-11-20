Comunali Palermo, Varchi (FDI) “Mi rimetto alla volontà del mio partito”

PALERMO (ITALPRESS) - "Fratelli d'Italia ha individuato in me il candidato a sindaco di Palermo? Mi rimetterò a quella che sarà la volontà del mio partito quando mi verrà comunicato. Io non faccio politica per coltivare ambizioni personali ma per condividere e accrescere un progetto politico che oggi è quello del mio partito". Lo ha detto la deputata di Fratelli d'Italia, Carolina Varchi, a Villa Niscemi, a margine della presentazione del progetto 'Palermo - Laboratorio di resilienza e sviluppo sostenibile'. "Credo che, al giorno d'oggi, bisogna soffermarsi quando si ha una responsabilità amministrativa e di governo sulle cose da fare - ha proseguito - quindi, quando sarà il momento di assumere delle decisioni, chi è preposto a farlo, ossia i vertici dei partiti, lo faranno e lo comunicheranno. Sino ad allora continuo a fare il mio lavoro di parlamentare nazionale. Lagalla intanto chiede delle risposte? Immagino che abbia fatto delle domande e quindi le riceverà", ha concluso Varchi. xd6/vbo/gtr