Home Video News Cronaca Tg News – 12/11/2026
Tg News – 12/11/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Allarmi scuola, arriva il protocollo: per l’evacuazione decide il Prefetto - Sparatoria a Washington, un morto, ferite 4 persone - Raid israeliano su ospedale di Gaza, almeno 6 morti - Presidenza Ue “Escalation Mosca non interrompa sostegno all’Ucraina” - Fissata al 25 Febbraio udienza preliminare per Andrea Sempio - Papa Leone in Perù accolto da 3 milioni di persone - Addio a Toni Capuozzo, giornalista Mediaset ed inviato di guerra - Scuola, sindacati in piazza contro i tagli - Previsioni 3B Meteo 13 novembre azn