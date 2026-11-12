Ceccardi “Le sanzioni alla Russia ricadono sulle imprese europee”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - “Se l'Europa vuole davvero diventare protagonista, lo deve fare perseguendo la via diplomatica. Altrimenti rischieremo di buttare al vento ulteriori centinaia di miliardi, butteremo al vento altre opportunità per le nostre imprese e non avremo nessun risultato”. Lo afferma l'eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi, intervenendo sul tema delle sanzioni alla Russia e della politica estera europea. xf4/sat/gtr