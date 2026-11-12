Stellantis Pro One, Bevilacqua “Con Smart Compact Van nuovo step di sviluppo”

LISSONE (MONZA) (ITALPRESS) - "Leadership per noi significa gradimento dei nostri clienti, quindi se i clienti ci danno fiducia i numeri poi rispondono e ci danno la cosiddetta leadership. Per cui questo lo abbiamo nel segmento Compact perché quasi 50% dei veicoli che vengono immatricolati in Italia nei primi 10 mesi dell'anno sono Stellantis. Ma non ci fermiamo qui, oggi lanciamo Smart Compact Vehicle, un ulteriore step". Lo afferma Guido Bevilacqua, responsabile della Business Unit Light Commercial Vehicles di Stellantis, a margine della presentazione di Smart Compact Van, la nuova gamma di veicoli commerciali compatti di Stellantis Pro One. mgg/sat/mrv