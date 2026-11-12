Palermo-Cina, dialogo aperto su imprese, turismo, export e investimenti

PALERMO (ITALPRESS) - La promozione di scambi commerciali, turistici e culturali: questi i principali temi al centro dell'incontro che, all'aeroporto Falcone Borsellino, ha visto protagonisti i vertici della Camera di Commercio Palermo Enna, Gesap, la società che gestisce lo scalo, e una delegazione cinese con a capo la compagnia Hainan Airlines e le principali agenzie di viaggio. xd8/fsc/gsl