Tg News – 1/10/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Francia in fiamme per la rivolta degli studenti, oltre 600 fermi - Ue all’Italia “Abbiamo già dato più flessibilità” - Carburanti, anche Tamoil decide di tagliare i prezzi - Garlasco, i Poggi non saranno parte civile contro Sempio - Pg Corte Appello chiede prescrizione per Fini e i Tulliani - Arrestato guru setta in Val di Susa - Meloni a Genova per il Salone Nautico e polemiche organizzative - Inail, per la sicurezza sul lavoro la prevenzione è un investimento - Previsioni 3B Meteo 2 Ottobre azn