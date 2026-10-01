Salone Nautico, Bucci “Grande ricaduta economica e occupazionale”

GENOVA (ITALPRESS) - “Vengo qui da quando avevo 10 anni con mio papà. C'è molta emozione in me perché è la decima volta che salgo sul palco a fare l'inaugurazione. Questo salone vuol dire tante barche, ma vuol dire anche tante persone che ci lavorano, vuol dire una grande ricaduta economica e occupazionale”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, a margine dell'inaugurazione del Salone Nautico Internazionale di Genova. xa8/sat/gsl