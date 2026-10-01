Salone Nautico, Salis “Esclusa dal palco? Non personalizzo il mio ruolo”

GENOVA (ITALPRESS) - "Io rappresento la città di Genova, non voglio fare polemica. Devo dire che se l'obiettivo, come si vocifera, ma spero che non sia così, era quello di levarmi attenzione, non credo che sia stato raggiunto". Lo ha detto la sindaca Silvia Salis commentando il caso della sua esclusione dal taglio del nastro del Salone Nautico avvenuto oggi alla presenza della premier Giorgia Meloni. xa8/sat/gsl