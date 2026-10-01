Salone Nautico, Salis “Lavorare per farlo diventare il più importante del mondo”

GENOVA (ITALPRESS) - "L'ho detto più volte in questi giorni di avvicinamento: il Salone Nautico è il brand che identifica Genova nel mondo e del quale siamo tutti orgogliosi. Il Salone Nautico e Genova sono un binomio indissolubile. E' il nostro brand identificativo". Lo ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis nel suo intervento all'inaugurazione della 66esima edizione del Salone Nautico internazionale. xa8/sat/gsl