Ue, Nesci “Sui Fondi di Coesione impostazione sbagliata della Commissione”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - “L’impostazione della Commissione europea non ci soddisfa, noi siamo convinti che bisogna cambiare prospettiva. La politica di coesione per noi è fondamentale e non può essere toccata”. Lo afferma l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Denis Nesci. Secondo Nesci, tagliare risorse dal bilancio, soprattutto in ambito di Politica Agricola Comune (PAC), è un errore, poiché “tutte le regioni hanno bisogno della politica di coesione, perché sono risorse importanti che devono essere distribuite e soprattutto devono creare un valore aggiunto che possa consentire al territorio di poter risolvere le tante problematiche presenti e mettere i territori stessi nelle condizioni di essere competitivi”. xf4/sat/gtr