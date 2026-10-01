Salone Nautico, Bucci “Salis esclusa dal palco? Non so nulla”

GENOVA (ITALPRESS) - "Io non ne so assolutamente nulla. Mi hanno chiamato e sono andato su". Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci commentando l'esclusione della sindaca di Genova Silvia Salis dal taglio del nastro del Salone Nautico alla presenza della premier Giorgia Meloni. "Uno sgarbo? Io non vedo queste cose, ma non so nulla. Dal cerimoniale nemmeno a me avevano detto che dovevo andare su. Io da sindaco ci sono sempre andato", ha aggiunto. xa8/col5/gsl