Tg Economia – 30/5/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Consumatori e imprese, la fiducia è in ripresa - Nel 2050 il rapporto pensionati-lavoratori sarà 1 a 1 - Il mercato immobiliare logistico in crescita in tutta Europa - Welfare, come cambierà il bonus mamme nel 2025 mgg/gsl