Home Video News Pillole Cina, base di cani poliziotto accoglie bambini per educazione alla sicurezza
Cina, base di cani poliziotto accoglie bambini per educazione alla sicurezza
Quale modo migliore per celebrare la Giornata dei bambini se non in compagnia di eroi a quattro zampe? A Wuhan, in Cina, decine di bambini hanno incontrato i cani poliziotto, imparando alcune nozioni di sicurezza e trascorrendo una giornata memorabile all'insegna del divertimento e della scoperta. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)