Cina, base di cani poliziotto accoglie bambini per educazione alla sicurezza

Quale modo migliore per celebrare la Giornata dei bambini se non in compagnia di eroi a quattro zampe? A Wuhan, in Cina, decine di bambini hanno incontrato i cani poliziotto, imparando alcune nozioni di sicurezza e trascorrendo una giornata memorabile all'insegna del divertimento e della scoperta. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)