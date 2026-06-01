Esplosioni in una fabbrica di fuochi d’artificio a Malta, le immagini

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS) - Tre esplosioni sono avvenute nella zona di Maghtab (Malta), poco dopo le 6:30 del mattino. Coinvolta una fabbrica di fuochi d'artificio. L'alta colonna di fumo è visibile da diverse zone. Fortunatamente, all'interno della fabbrica non c'era nessuno e quindi non risultato morti e feriti. Si sono registrati tuttavia danni ad alcune case. xf3/pc/mca2 (Fonte video: Claudette Buttigieg)