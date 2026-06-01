Pecoraro Scanio “Festa della Repubblica ricordi l’ambiente in Costituzione“

ROMA (ITALPRESS) - “Tutte le istituzioni il 2 giugno dovrebbero ricordarsi del nuovo articolo 9 della costituzione che impone alla Repubblica di tutelare ambiente, biodiversità e ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni e tutela anche gli animali". Lo dichiara rivolgendo un appello a tutte le realtà che celebrano il 2 giugno Alfonso Pecoraro Scanio, già ministro dell’Ambiente e promotore da sempre dell’inserimento dell’ambiente in Costituzione. “Ai principi fondamentali della costituzione come il diritto alla libertà, al lavoro e alla salute e il ripudio della guerra sono oggi arricchiti dalla tutela dell’ambiente e questi valori vanno ricordati e attuati proprio per dare una prospettiva positiva a questa festa degli 80 che deve valorizzare il passato e chi ha combattuto per una repubblica democratica ma deve saper guardare alle future generazioni che , per la prima volta , sono citate proprio nel nuovo articolo 9", conclude il presidente della Fondazione UniVerde. sat/gtr