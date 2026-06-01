Giornata del sollievo, Fnomceo “Cura del dolore compito fondamentale dei medici”

ROMA (ITALPRESS) - Nella 25ª giornata del sollievo, la Fondazione Gigi Chirotti, nel promuovere iniziative di sensibilizzazione insieme al Ministero della Salute e alle Regioni, ha ricordato come “prendersi cura” significa puntare al sollievo in ogni sua dimensione, a maggior ragione quando quest'ultima non è più raggiungibile, come accade nelle malattie in fase terminale. Il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri Filippo Anelli, ha sottolineato la necessità di rendere le cure palliative e terapia del dolore "realmente accessibili in modo uniforme, equo e tempestivo su tutto il territorio nazionale". col3/gtr