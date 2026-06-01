Claudio Baglioni rinvia il suo Tour al 2027 “Decisione dolorosa”

ROMA (ITALPRESS) - "Ho dovuto prendere una decisione dolorosa ma per il tour devo stare al meglio". Lo afferma Claudio Baglioni in un video su Instagram, in cui spiega i motivi di salute per cui si ha dovuto rimandare la serie di concerti che sarebbero iniziati a breve. Il cantautore romano ha preso una polmonite acuta interstiziale. Di conseguenza il "GrandTour La vita è adesso", che sarebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno in Piazza San Marco a Venezia, viene rinviato al 2027. "Ho preso una sindrome influenzale, non passava e ho deciso di fare accertamenti. Alla fine è venuto fuori che non era solo una semplice influenza, ma si era trattato di una polmonite, una polmonite acuta, interstiziale", ha raccontato. col4/mca2 (Fonte video: ufficio stampa Claudio Baglioni)