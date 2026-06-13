Terremoto al largo della costa Calabrese, scossa di magnitudo 4.7

ROMA (ITALPRESS) – Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata alle 19:28 di oggi nel Tirreno Meridionale, al largo della costa di Tropea, in Calabria, a una profondità di 214 km. Non si hanno per il momento notizie di danni nei Comuni costieri vicini all’epicentro. Lo scorso 2 giugno in Calabria era stata registrata una scossa di magnitudo 6.2.
– Foto screenshot Ingv –
(ITALPRESS).
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