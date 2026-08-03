Treno investe due mucche sui binari della Roma-Firenze e deraglia vicino Montelibretti, nessun ferito

ROMA (ITALPRESS) – Sulla linea Roma-Firenze, dalle ore 5:10, la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Monterotondo e Fara Sabina per l’investimento di animali di grossa taglia da parte di un treno.

La sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Roma ha inviato una squadra in prossimità della stazione di Piana Bella, nel comune di Montelibretti, per prestare assistenza a un treno deragliato a circa un chilometro dalla stazione a causa dall’investimento di due mucche che si trovavano sui binari.

A bordo del convoglio circa 450 passeggeri che non hanno riportato alcuna conseguenza. E’ stato predisposto l’invio di un altro treno per consentire il trasbordo dei viaggiatori. I treni subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni. Attivo servizio con corse bus tra le stazioni di Monterotondo e Fara Sabina.

– foto X Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).