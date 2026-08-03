Maxi blitz dei Carabinieri a Roma nei quartieri San Basilio e Città Giardino, 5 arresti

ROMA (ITALPRESS) – Maxi blitz dei Carabinieri della Compagnia di Roma Monte Sacro nei quartieri di San Basilio e Città Giardino: il bilancio dell’operazione è di 5 persone arrestate, 2 denunciate alla Procura della Repubblica e 7 segnalate alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti. Nel dettaglio, i Carabinieri della Stazione Roma San Basilio hanno arrestato un uomo di 62 anni trovato in possesso di 15 g di cocaina, due bilancini di precisione e 690 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. I Carabinieri della Stazione Roma Città Giardino hanno invece arrestato un romano di 32 anni che nascondeva 9 dosi tra cocaina e crack, per un peso complessivo di 12 g, oltre a 600 euro in contanti. Poco dopo, i Carabinieri della Stazione Roma San Basilio hanno denunciato un cittadino del Gambia di 28 anni, senza fissa dimora, sorpreso in strada con 6 dosi di hashish e 320 euro in contanti. Arrestato dai militari, un cittadino ucraino di 28 anni trovato in strada nonostante fosse già sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Sempre per evasione, i Carabinieri della Stazione Roma Santa Maria del Soccorso hanno denunciato in stato di libertà una donna romana di 53 anni, anch’essa intercettata fuori dalla propria abitazione. Gli stessi Carabinieri hanno poi arrestato un uomo di 47 anni, originario di Marino e già ai domiciliari, dando esecuzione a un’ordinanza di carcerazione emessa dal Tribunale di Velletri.

Momenti di tensione si sono registrati quando un cittadino albanese di 27 anni, alla guida di una Seat Cupra, non si è fermato all’alt intimato dai militari. Ne è nato un inseguimento stradale, poi l’uomo è stato bloccato e arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Città Giardino poiché gravemente indiziato di fuga pericolosa e resistenza a pubblico ufficiale. Complessivamente, i Carabinieri hanno complessivamente identificato 137 persone e controllato 57 veicoli.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

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