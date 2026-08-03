Caldo record, oggi nuovo picco dell’estate: bollino rosso in 25 città

ROMA (ITALPRESS) – Allerta per le elevate temperature in Italia: secondo l’ultimo aggiornamento del bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore, oggi lunedì 3 agosto 25 città italiane su 27 tra quelle monitorate faranno registrare bollino rosso. Bollino giallo solo per Reggio Calabria e Messina.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
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