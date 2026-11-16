Terra dei fuochi, Meloni “Fieri di averci messo la faccia per futuro territorio”

NAPOLI (ITALPRESS) - "Sono molto orgogliosa e soddisfatta di quello che ho visto qui, dove c'è, come voi sapete, una cabina interforze che si occupa di prevenzione, monitoraggio e combattere il fenomeno drammatico della Terra dei fuochi, con dei risultati che, dal decreto dello scorso anno 2023, dispiegano oggi tutto il loro potenziale. Nel 2026 noi vediamo un aumento molto significativo delle persone che vengono denunciate, arrestate e poi pene accessorie per il reato di sversamento illegale di rifiuti, e c'è un lavoro di bonifica che il Governo ha portato avanti anche con investimenti molto importanti". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine della visita a Napoli, al Comando Carabinieri forestali, nella sala operativa interforze che controlla la Terra dei fuochi. "C'è anche un lavoro di educazione che va fatto a partire dai giovanissimi, sul rispetto dell'ambiente, sul rispetto del proprio territorio, perché in alcuni casi noi siamo di fronte alla criminalità organizzata, in alcuni casi siamo anche di fronte a un fenomeno che in passato forse ha sottovalutato le conseguenze dello sversamento illegale di rifiuti sul territorio", ha aggiunto. "Quindi sono molto contenta di questo lavoro, che chiaramente è un lavoro che deve continuare ad andare avanti. Queste questioni non si risolvono con iniziative spot, si risolvono con la continuità, con la presenza sul territorio, ma penso che dobbiamo essere fieri di essere stati un Governo che su questo ha seriamente messo la testa e la faccia per dare un futuro diverso a questi territori", ha concluso Meloni. mgg/mca1 (Fonte video: Instagram Giorgia Meloni)