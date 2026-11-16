De Martino “Il Festival del 2027 si chiamerà Sanremo 77”

MILANO (ITALPRESS) - Il prossimo Festival della canzone italiana si chiamerà "Sanremo 77". Ad annunciarlo è Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico della manifestazione, durante l'incontro "Aspettando Sanremo" che ha inaugurato la Milano Music Week alla Fabbrica del Vapore. "Veniamo da anni in cui i Sanremo si sono sempre intitolati Sanremo 2025, 2026 e così via. Io ho voluto mettere un po' l'accento sull'edizione", ha spiegato De Martino. "Siccome è la 77esima edizione del Festival di Sanremo, che forse è una delle manifestazioni più longeve del panorama mondiale, ho detto 'ricordiamocelo che ci siamo rinnovati per 77 anni'. Mi piaceva talmente tanto questo 77 che abbiamo deciso di intitolare il Festival 'Sanremo 77'", ha aggiunto. xg8/mgg/mca1