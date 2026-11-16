Premio Mondello, Bonsignore “E’ più vivo che mai grazie all’entusiasmo dei giovani”

PALERMO (ITALPRESS) - Il Premio Mondello "è più vivo che mai, nonostante abbia già 52 anni. E' sempre attuale e fondamentale la presenza dei giovani. Se ancora oggi è motivo di entusiasmo poter collaborare alla realizzazione di questo premio, è proprio grazie alla partecipazione dei ragazzi, dei giovani, che rappresentano il futuro della Sicilia. Senza di loro, questo premio non avrebbe senso". Lo ha detto Raffaele Bonsignore, presidente della Fondazione per l'Arte e la Cultura "Lauro Chiazzese" in occasione della 52ma edizione del Premio Letterario Internazionale Mondello a Palermo. xd8/mgg/gtr