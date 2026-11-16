Il Premio Mondello incorona i suoi vincitori a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) - Elena Varvello con La vita sempre (Guarda) si è aggiudicata il SuperMondello e il Premio Mondello Giovani. La cerimonia finale del Premio Letterario Internazionale Mondello, giunto alla cinquantaduesima edizione, organizzato e promosso per conto del Comune di Palermo dalla Fondazione Sicilia in collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori e il Salone Internazionale del Libro di Torino e la Fondazione per l’Arte e la Cultura Lauro Chiazzese si è svolta, con la conduzione di Teresa Mannino, al Teatro Massimo di Palermo. Elena Varvello con La vita sempre, Antonella Lattanzi con Chiara, Tommaso Giagni con La fabbrica e i ciliegi sono i vincitori del Premio Mondello per la sezione Opera Italiana. Il Premio Opera Critica è andato a Rita Svandrlik con Scrivere per esistere. I vincitori sono stati designati dal Comitato di Selezione presieduto da Maria Concetta Di Natale e composto dagli scrittori e critici Viola Ardone, Silvia Avallone e Paolo Giordano. Il Premio Letterario Internazionale Mondello è organizzato e promosso, per conto del Comune di Palermo, dalla Fondazione Sicilia in collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori, il Salone Internazionale del Libro di Torino e la Fondazione per l’Arte e la Cultura Lauro Chiazzese. Assegnato il Premio Speciale della Presidente della Fondazione Sicilia a Giampaolo Frezza, autore di Palermo spasima e il Premio Speciale del Presidente della Fondazione per l'Arte e la Cultura Lauro Chiazzese ad Annamaria Andreoli, autrice di Io Pirandello, uomo del caos. xd6/mgg/gtr