Premio Mondello, Di Natale “E’ un invito ai giovani verso la lettura”

PALERMO (ITALPRESS) - "E' un invito ai giovani verso la lettura". Lo ha detto Maria Concetta Di Natale, presidente della Fondazione Sicilia, a proposito della 52^ edizione del Premio Letterario Internazionale Mondello. "Abbiamo avuto una giuria d'eccezione e vincitori internazionali e non internazionali di altissimo livello", aggiunge. xd6/mgg/gtr