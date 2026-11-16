Consulta, il nuovo giudice Alberto Giusti giura al Quirinale davanti a Mattarella

ROMA (ITALPRESS) - Al Palazzo del Quirinale ha prestato giuramento, dinanzi al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Giudice della Corte Costituzionale Alberto Giusti, eletto dalla Corte di Cassazione il 26 ottobre 2026. Lo rende noto il Quirinale. Erano presenti alla cerimonia il Presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, il Presidente della Corte Costituzionale, Francesco Viganò, il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, i Giudici Costituzionali in carica, i Giudici emeriti della stessa Corte e altre Autorità dello Stato. fsc/mca1 (Fonte video: Quirinale)