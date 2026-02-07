CATANZARO (ITALPRESS) – I Carabinieri della Stazione di Petronà (Cz) hanno arrestato in flagranza di reato due uomini del posto, di 48 e 41 anni, gravemente indiziati di tentato furto aggravato in concorso ai danni della Chiesa Madre dei Santi Pietro e Paolo Apostoli e di resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti risalgono alla notte del 1° febbraio 2026, quando alcuni residenti, notando movimenti sospetti, hanno allertato l’Arma. I militari, liberi dal servizio, sono intervenuti tempestivamente sorprendendo i due all’interno dell’edificio religioso, nel quale si erano introdotti dopo aver scardinato la porta sul retro.

Alla vista dei Carabinieri, i soggetti, con il volto coperto da passamontagna e in possesso di strumenti da scasso, hanno opposto resistenza; uno di loro ha tentato la fuga, venendo rintracciato e arrestato dopo un breve inseguimento a piedi per le vie del paese. Il sopralluogo, effettuato alla presenza del parroco, ha consentito di accertare che le offerte dei fedeli e gli arredi sacri non erano stati asportati.

Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati inizialmente posti agli arresti domiciliari. A seguito del giudizio di convalida, per entrambi è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

