Tentata truffa a un’anziana a Catanzaro, un uomo agli arresti domiciliari

CATANZARO (ITALPRESS) – Un soggetto originario di Napoli è stato arrestato dai carabinieri di Catanzaro con l’accusa di tentata truffa aggravata in concorso ai danni di una donna di 78 anni, residente nel quartiere Gagliano di Catanzaro. Il presunto autore del fatto criminoso avrebbe contattato l’anziana e, qualificandosi falsamente come “appartenente alle Forze dell’Ordine”, le avrebbe chiesto la consegna dei suoi gioielli, per effettuare delle verifiche sulla loro provenienza, preannunciando nel contempo che, di lì a poco, sarebbe passato dalla sua abitazione un “collega” per ritirare i preziosi. Facendo leva sulla estrema vulnerabilità della persona offesa, l’uomo tentava pertanto di ottenere la disponibilità dei gioielli.

I militari sono stati allertati da un cittadino, vicino di casa della signora, che si era insospettito, avendo osservato dalla finestra un uomo che citofonava insistentemente alla donna, mentre parlava al cellulare. Grazie alla segnalazione del vicino, resosi conto del raggiro, i militari della Compagnia di Catanzaro sono riusciti a individuare l’uomo che, nel frattempo, si era spostato nel centro urbano, utilizzando un veicolo con targa estera e numero di telaio reso irrintracciabile, che all’atto del controllo, con fare sospetto, simulava di essere intento a controllare il motore della macchina. Il presunto autore materiale della tentata truffa aggravata (cui è stato contestato anche il reato di ricettazione e falsità materiale), è stato arrestato in flagranza di reato e condotto presso la Casa Circondariale di Catanzaro. I giudice ha disposto la misura degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.

– foto da video Carabinieri Catanzaro –

(ITALPRESS).