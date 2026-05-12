Stretto di Messina, prima riunione del nuovo CdA con il ministro Salvini. Ciucci “Ok inter approvativo entro fine estate 2026”

ROMA (ITALPRESS) – Si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione della società Stretto di Messina presieduto dal Presidente, Maurizio Basile. Alla riunione è intervenuto il vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, che ha dichiarato: “Prosegue senza sosta il lavoro del ministero delle infrastrutture, delle Autorità coinvolte e della Società per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Oggi, al nuovo CdA della Stretto di Messina ho voluto confermare l’impegno e il sostegno. Infatti pochi giorni fa il Parlamento ha convertito in Legge il Decreto Legge ‘Commissari’ dell’11 marzo con il quale il governo ha ribadito con forza la volontà di realizzare l’opera, fissando una procedura dettagliata, impegnativa e trasparente che consente di poter completare l’iter autorizzativo del progetto”.

Il CdA, in attuazione con il deliberato dell’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile scorso, ha approvato l’assetto dei poteri confermando all’Amministratore delegato Pietro Ciucci tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, necessari per il conseguimento dell’oggetto sociale.

Nel corso del Consiglio, l’Amministratore delegato, Pietro Ciucci, ha tra l’altro illustrato lo stato di avanzamento del progetto: “Considerate le procedure previste dal Decreto legge ‘Commissari’, convertito in Legge lo scorso 7 maggio, e le attività già svolte e in corso, si ritiene che l’iter approvativo possa essere completato entro la fine dell’estate 2026, potendo così avviare la fase realizzativa nell’ultimo trimestre dell’anno. Il cronoprogramma della realizzazione del ponte prevede 7,5 anni, con fine lavori nel 2033 e il 2034 primo anno di esercizio del ponte”.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio sindacale, nominati per gli esercizi 2026, 2027 e 2028, risultano così composti:

Consiglio di Amministrazione:

Presidente Maurizio Basile;

Amministratore delegato Pietro Ciucci;

Consigliere Eleonora Maria Mariani; Consigliere Ida Angela Loredana Nicotra; Consigliere Marco Stasi.

Collegio Sindacale:

Presidente Gianpaolo Davide Rossetti; Sindaco Barbara Branca; Sindaco Vittorio Zupo; -Sindaco supplente Giuseppe Mongiello; Sindaco supplente Valeria Giancola.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).