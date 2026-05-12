REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – “Sta bene e non ha sintomi riconducibili ad Hantavirus il 25enne calabrese in quarantena obbligatoria per essere stato sul volo Klm dove c’era anche la donna che è deceduta”. Lo ha dichiarato Giusy Caminiti, sindaca di Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, dove il giovane risiede. Intervistata a Pomeriggio24 su Rainews, ha spiegato che “domani sarà sottoposto come gli altri italiani presenti su quel volo a esami disposti in via precauzionale dal Ministero della Salute e i campioni prelevati verranno trasferiti allo Spallanzani”. “Il nostro concittadino continuerà la quarantena come da prescrizioni del Ministero della Salute”, ha aggiunto.

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