Hantavirus, parla la sindaca di Villa San Giovanni: “Il 25enne in quarantena sta bene, non ha sintomi”

IPA84558592 - In this photo illustration, a blood-soaked cotton swab and a test tube for the Hantavirus "Orthohantavirus" epidemic. These are RNA viruses transmitted to humans primarily by wild rodents (mice and rats). Italy, May 10, 2026. (Photo by Vincenzo Izzo/Sipa USA)

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) “Sta bene e non ha sintomi riconducibili ad Hantavirus il 25enne calabrese in quarantena obbligatoria per essere stato sul volo Klm dove c’era anche la donna che è deceduta”. Lo ha dichiarato Giusy Caminiti, sindaca di Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, dove il giovane risiede. Intervistata a Pomeriggio24 su Rainews, ha spiegato che “domani sarà sottoposto come gli altri italiani presenti su quel volo a esami disposti in via precauzionale dal Ministero della Salute e i campioni prelevati verranno trasferiti allo Spallanzani”. “Il nostro concittadino continuerà la quarantena come da prescrizioni del Ministero della Salute”, ha aggiunto.

– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

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