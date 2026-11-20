BOLOGNA (ITALPRESS) – Momenti di forte tensione nel centro storico di Bologna durante il corteo organizzato dai collettivi studenteschi. In via Santa Lucia si sono registrati i primi scontri diretti tra i manifestanti e le forze dell’ordine. Tutto è iniziato quando una parte del serpentone ha improvvisamente cambiato direzione rispetto al percorso previsto, puntando verso la sede locale di Confindustria Emilia, situata nella vicina via San Domenico. Polizia e carabinieri, schierati in tenuta antisommossa a presidio dell’area, hanno immediatamente sbarrato l’accesso al vicolo. I giovani, avanzando con fumogeni e striscioni, hanno tentato di forzare il cordone di sicurezza per raggiungere l’edificio. Per contenere la pressione, i reparti mobili hanno risposto con alcune cariche di alleggerimento, riuscendo a disperdere la testa del gruppo. Dopo i tafferugli, il corteo è stato respinto e deviato verso via Castiglione. Qui i partecipanti si sono riuniti per poi riprendere l’itinerario originario della protesta, sfilando lungo via Santo Stefano in direzione dei viali di circonvallazione.

– foto di repertorio IPA Agency –

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