BOLOGNA (ITALPRESS) – Una manovra da 14,43 miliardi di euro, di cui 10,84 destinati alla sanità, per mettere al riparo i servizi essenziali e spingere gli investimenti nonostante i tagli nazionali. È il bilancio di previsione 2027-2029 varato dalla Giunta dell’Emilia-Romagna e presentato oggi dal presidente Michele de Pascale e dall’assessore Davide Baruffi, in vista dell’approdo in Aula entro dicembre.

Sul fronte sanitario la Regione conferma un contributo strutturale di 200 milioni di risorse proprie, più 12,6 milioni per le prestazioni extra-Lea, mentre il Fondo per la non autosufficienza sale di altri 25 milioni toccando quota 619 milioni. Sul fisco prosegue invece il taglio dell’addizionale Irpef per il terzo scaglione (redditi tra 25 e 50mila euro), la cui maggiorazione scende dallo 0,75% allo 0,60%.

Tra le altre voci principali spiccano i 150 milioni nel triennio per la difesa del suolo, il potenziamento del trasporto pubblico con 3,5 milioni aggiuntivi e borse di studio universitarie garantite al 100% degli idonei. Crescono inoltre gli investimenti complessivi, che passano da 300 a 386 milioni nel triennio (affiancati da 262,2 milioni sbloccati in Conferenza Stato-Regioni e da oltre 162 milioni tra risorse regionali e Fsc per lo sviluppo economico).

Spazio anche al Piano Casa con 10 milioni l’anno per il fondo affitti e 36 milioni nel triennio per l’edilizia sociale, a 38 milioni per abbattere le liste d’attesa nei nidi e a 86 milioni annui per la trasformazione digitale.

“Una manovra che conferma il nostro pieno sostegno alle priorità di legislatura, pilastri per la tenuta sociale ed economica dell’Emilia-Romagna. Nonostante una cornice di sottofinanziamento o definanziamento dei fondi nazionali destinati a Regioni ed Enti locali, non vogliamo né dobbiamo arretrare”, sottolineano de Pascale e Baruffi, ribadendo al Governo che “il sistema sanitario nazionale va preservato perché garantisce il diritto alla salute sancito dalla Costituzione”.

-Foto Regione Emilia Romagna-

(ITALPRESS).