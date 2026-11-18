BOLOGNA (ITALPRESS) – A dieci anni dall’introduzione dei codici colore, la Giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha approvato la nuova direttiva per la gestione del sistema di allertamento di Protezione civile, che entrerà in vigore il 1° febbraio 2027.

Il provvedimento chiude il percorso di revisione avviato nel 2025 dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile insieme ad Arpae e alle strutture regionali, tenendo conto anche delle drammatiche esperienze vissute durante le alluvioni del 2023 e del 2024.

Tra i punti chiave della riforma figurano la ridefinizione delle zone di allerta per una valutazione più omogenea dei rischi — in particolare quello idraulico — e l’integrazione del rischio di incendi boschivi con bollettini dedicati. La direttiva introduce inoltre una definizione univoca dei codici colore, rende espliciti i margini di incertezza delle previsioni e aggiorna le tabelle degli scenari e delle soglie meteorologiche.

Sul fronte operativo, cambiano la frequenza degli aggiornamenti e il supporto regionale durante le emergenze, introducendo previsioni a breve termine e superando il rigido automatismo tra codice colore e fasi operative, a favore di una maggiore flessibilità per gli enti locali. Nelle prossime settimane prenderà il via un ciclo di incontri formativi sul territorio in vista dell’effettiva attivazione del nuovo sistema.

-Foto Regione Emilia Romagna-

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