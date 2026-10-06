Tennis, Alcaraz trionfa a Tokyo: Lehecka sconfitto in due set

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Nel giorno in cui Jannik Sinner annuncia che tornerà in campo non prima del 2027, Carlos Alcaraz torna a vincere un torneo e lo fa al Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships, l’Atp 500 disputato sul cemento di Tokyo. In finale lo spagnolo, numero 3 al mondo e testa di serie numero 1 del torneo, ha battuto in due set il ceco Jiri Lehecka, numero 19 del mondo, con il punteggio di 7-6 (4), 6-4.

È il 27esimo titolo in carriera per lo spagnolo che, da testa di serie numero 1, ha completato una doppietta storica: in Giappone, solo Stefan Edberg (1989-91) e Pete Sampras (1993-94) ci erano riusciti. “È speciale avere ancora un trofeo tra le braccia al secondo torneo dopo l’infortunio”, ha detto Alcaraz dopo la vittoria.

“In questa settimana non ho giocato al meglio, ma ho trovato le giuste soluzioni nei momenti importanti ed è questo quello che conta. Direi anche che oggi ho giocato la partita in maniera più costante rispetto ai primi match – le sue dichiarazioni riportate da Supertennis -. Molti pensieri ti passano per la testa quando sei infortunato. Non sai mai se riuscirai a tornare quello che eri, se colpirai la palla come lo facevi prima. Ho cercato di scacciare quei pensieri, sapevo che sarei tornato in campo solo quando mi sarei sentito di nuovo al 100%”.

-Foto IPA Agency-

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