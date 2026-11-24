ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner è stato operato con successo al ginocchio destro in una clinica di Turku, in Finlandia. La conferma, come riporta SuperTennis, è stata data a Rai Südtirol da Herbert Schönhuber, un medico sportivo di Bruneck con base a Milano, che ha accompagnato l’ex numero uno del mondo in Finlandia. L’operazione è stata eseguita dal rinomato ortopedico e specialista Lasse Lempainen.
– Foto Ipa Agency –
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