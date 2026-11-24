MILANO (ITALPRESS) – La vera Inter non è quella del finale di Bergamo. Ne è sicuro Cristian Chivu, che domani in Champions contro lo Stoccarda si aspetta una prestazione più simile a quelle viste con Feyenoord e Como e con la stessa Atalanta prima del black-out che ha portato al 4-4. “Abbiamo analizzato quanto accaduto a Bergamo ma domani è un’altra sfida – esordisce il tecnico nerazzurro – A Bergamo abbiano fatto anche buone cose, non bisogna perdere lucidità nelle analisi ma domani è un altro tipo di partita, un altro tipo di competizione. Conosciamo la realtà della nostra classifica, dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto nelle ultime due partite”. Quella tedesca è “una squadra aggressiva, intensa, forte, che ha fatto vedere sia in campionato che in Champions tante cose buone. Ma conosciamo il nostro valore e le nostre ambizioni e dobbiamo essere pronti a fare del nostro meglio. Il nostro unico obbligo è essere la miglior versione di noi stessi. L’Inter deve fare l’Inter, con personalità, qualità, attenzione. Dobbiamo essere pronti sotto tutti i punti di vista e fare una partita di continuità, sia in fase offensiva che difensiva. Questa è una squadra che ha tanti pregi, che ha carattere: bisogna solo trovare la continuità giusta, la giusta concentrazione, la giusta determinazione”. Chivu difende i suoi ragazzi dopo le tante critiche ricevute per il finale di domenica. “L’Inter non può essere giudicata per uno spezzone di partita non fatto bene. Siamo consapevoli di quello che non ha funzionato a Bergamo negli ultimi 10 minuti più recupero ma bisogna fare un’analisi lucida e non dimenticare quanto di buono fatto in quella stessa partita e nelle ultime due partite prima della sosta. Ci vuole equilibrio nelle analisi, soprattutto da parte nostra. A Bergamo abbiamo fatto una buona fase difensiva in molti momenti della partita, poi negli ultimi 10 minuti potevamo e dovevamo fare meglio”, ha aggiunto il tecnico nerazzurro che fa poi il punto sull’infermeria: fermo Calhanoglu (risentimento muscolare ai flessori della coscia destra), “Zielinski non ci sarà, Stones sarà convocato, In attacco Thuram, Lautaro ed Esposito sono a disposizione, vedremo domani che formazione metteremo in campo”. Ad ogni modo “ogni partita è un’opportunità e domani la nostra opportunità si chiama Stoccarda. Dobbiamo fare del nostro meglio e mettere in campo tutti i nostri valori, tutti i nostri principi e magari aggiungere qualcosa in più”. E per quanto riguarda il mercato e la presunta necessità di rinforzi visti i tanti impegni, “per me la rosa è competitiva ed è inutile parlare di determinate situazioni che potrebbero avvenire nel futuro. Non cerchiamo scuse nel calendario, nel fatto che dobbiamo giocare ogni 72 ore: la squadra è abituata e anzi preferisce giocare che allenarsi. Questi sono giocatori bravi, che negli ultimi 5-6 anni si sono presi palcoscenici importanti, non ci lamentiamo e ogni volta che andiamo in campo dobbiamo trovare le energie per portare avanti la stagione, anche se affollata a livello di calendario”.

Dei cali di tensione ha parlato anche Nicolò Barella: “Ho sempre detto che la differenza la fa la squadra, sempre. Qui c’è un bellissimo spogliatoio, fatto di giocatori di grandissimo livello. A volte certe situazioni dovevamo gestirle meglio ma in campo ci andiamo noi, è una nostra responsabilità. Ne abbiamo parlato fra di noi, se avessimo la soluzione sul tavolo sarebbe facile ma non ci resta che continuare a lavorare e confrontarci per migliorare la situazione. Sono momenti della stagione, non sono preoccupato. E’ chiaro che non possiamo permetterci di tornare da Bergamo con un punto e non con tre, ma dagli errori si impara. Gli errori ci stanno, in classifica siamo là, vedo il bicchiere mezzo pieno”. Su una cosa, però, Barella vuole mettere le cose in chiaro: “Che l’Inter sia considerata forte e debba stare a un livello alto lo accettiamo e ne siamo contenti. Non accetto però il disfattismo che c’è verso l’Inter ogni volta che succede qualcosa che non ci si aspetta. Serve equilibrio, gli errori si fanno ma non è che perchè succede qualcosa di strano, allora l’Inter diventa scarsa”. Barella esclude poi sia un problema di supponenza (“Essere forti ed esserne consapevoli non deve avere un risvolto negativo: deve diventare un vantaggio, non un problema. Dobbiamo fare come col Como, essere al 100% per tutta la partita”) sia una sindrome di appagamento: “Non deve esistere. Da quando sono qui non mi è mai capitato di vincere due scudetti di fila e l’obiettivo è riconfermarci, non può non essere uno stimolo”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).