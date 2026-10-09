ROMA (ITALPRESS) – Dal litorale alla Capitale, il maltempo ha colpito il Lazio causando danni e disagi soprattutto alla circolazione sia su strada che su rotaia.

L’intenso sistema temporalesco proveniente dal Tirreno, si è prima abbattuto sul litorale laziale, interessando in particolare l’area di Santa Marinella e Civitavecchia ed è poi arrivato a Roma. Nella Capitale si sono registrati allagamenti e diversi danni provocati da alberi caduti, pali e tendoni divelti e coppi distrutti.

ALLAGAMENTO IN UN’ABITAZIONE A NETTUNO, I CARABINIERI SALVANO DUE PERSONE

I Carabinieri della Stazione di Nettuno sono intervenuti d’urgenza presso un’abitazione di via Poli in seguito alla segnalazione al 112 da parte di una cittadina. La richiedente ha allertato i soccorsi riferendo che, al piano inferiore dello stabile, si trovavano il fratello e la compagna, entrambi con gravi difficoltà motorie e impossibilitati a muoversi in autonomia. A causa delle intense precipitazioni meteorologiche, il giardino dell’immobile si è completamente allagato, provocando l’invasione dell’acqua all’interno dell’appartamento fino a un’altezza di circa mezzo metro. L’estensione dell’allagamento ha impedito ai militari di raggiungere l’edificio direttamente a bordo dell’auto di servizio, costringendoli a proseguire a piedi per l’ultimo tratto. Giunti sul posto, i carabinieri hanno scavalcato il muro di recinzione dell’abitazione per accedere rapidamente all’area interessata e raggiungere i due occupanti. Preso atto dell’imminente situazione di pericolo, i carabinieri hanno subito messo in sicurezza le due persone disabili, sollevandole e trasportandole a braccio lungo le scale fino al piano superiore della struttura, sottraendole tempestivamente al rischio saturazione dei locali ed evitate più gravi conseguenze.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).