ROMA (ITALPRESS) – Dai muri e dalle serrande dell’East Village alle grandi tele esposte nella Tuscia. Paul Kostabi, pittore, musicista e produttore musicale statunitense, inaugura domenica 29 novembre a Nepi una personale di 50 opere con una performance dal vivo insieme al fratello Mark, anche lui artista e musicista. Il brunch inaugurale è in programma dalle 11 alla Massimo Lupoli Gallery, dove la mostra “La forma dell’irrequietezza. Il segno, la figura, il paradosso”, a cura di Diana Daneluz, resterà aperta fino al 17 gennaio 2027.

Nato a Whittier, in California, nel 1962, in una famiglia di origini estoni, Paul Kostabi ha attraversato la scena punk e underground americana come musicista e produttore. Nel suo percorso figurano gruppi come Youth Gone Mad, White Zombie e Psychotica. Con Dee Dee Ramone, storico bassista dei Ramones, il sodalizio si è esteso anche alla pittura. A New York, nell’East Village, Kostabi ha portato il suo lavoro nello spazio pubblico con Sprkl, un personaggio immaginario comparso su muri e serrande. La performance di Nepi riunisce due attività che lungo la sua carriera si sono spesso incrociate.

In mostra, quella stessa energia passa attraverso il colore e il gesto. Tra i lavori di grande formato c’è “Wild is the night”, tela del 2025 che misura 250 per 180 centimetri. Negli acrilici le linee attraversano le campiture cromatiche e interrompono i contorni dei volti. Lettere e frammenti visivi si sovrappongono ai lineamenti, gli sguardi divergono, le figure sembrano moltiplicarsi sulla stessa superficie. La scala delle tele rende visibile la tensione tra il gesto rapido e la costruzione dell’immagine, un tratto che lega la pittura di Kostabi ai linguaggi della strada.

Il percorso comprende anche trenta opere su carta realizzate nel 2026. Se sulle grandi tele è spesso il colore a catturare per primo lo sguardo, sulla carta acquistano risalto una linea, una lettera o un dettaglio del volto. È qui che si coglie più da vicino il paradosso al centro della lettura curatoriale. Le figure restano riconoscibili proprio attraverso i segni che le scompongono.

L’ironia di quei volti apre una domanda sull’identità e sul modo in cui ci riconosciamo in mezzo a immagini e messaggi che si contendono la nostra attenzione. La ricerca di Kostabi tiene insieme la cultura punk e riferimenti alla storia della pittura, da Picasso a Georg Baselitz e al movimento CoBrA. Questi riferimenti affiorano nella libertà con cui altera le proporzioni del volto e accosta parole e figure, anche quando una scritta interrompe la lettura dell’immagine. Il passaggio dalle tele alle carte permette di seguire questa ricerca a due scale, dal primo impatto delle immagini alla lettura ravvicinata dei particolari.

Quella di Paul Kostabi è la seconda personale, dopo l’esordio con Valeria Sanguini, del nuovo programma di mostre monografiche della Massimo Lupoli Gallery. La sede è in via dell’Industria 6, nella zona di Settevene, a Nepi. Dalle serrande dell’East Village ai grandi ambienti di Nepi, Kostabi porta con sé la libertà del segno maturata nella cultura di strada. Il live con Mark Kostabi, all’opening, riporta in primo piano un’altra radice dell’energia della sua pittura, la musica.

– Foto ufficio stampa –

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