Tavazzi “In Egitto opportunità per le Pmi italiane”

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) - Il Prodotto interno lordo pro capite dell'Egitto è cresciuto del 46% negli ultimi dieci anni, uno dei tassi più elevati nell'area nordafricana. Lo ha sottolineato Lorenzo Tavazzi, Senior Partner di TEHA - The European House Ambrosetti, parlando a Italpress a margine del Cairo Investment Africa 2026, appuntamento dedicato al dialogo tra imprese italiane ed egiziane e alle opportunità di investimento nel Paese. "Questo dimostra una capacità del Paese di fortissimo sviluppo e di offrire opportunità di investimento significative per partner come gli italiani e le piccole e medie aziende italiane", ha dichiarato Tavazzi. Secondo il Senior Partner di TEHA, l'Egitto in Africa ha una "leadership assoluta nel campo della scienza e della tecnologia", elemento che apre la strada a "produzioni ad alta intensità di conoscenza". xn8/xs7/azn/sat