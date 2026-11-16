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Cina, i dinosauri di Yunyang nuovo sito del patrimonio geologico IUGS
Quasi 5.000 fossili di dinosauri su un'unica parete. Il sito dei dinosauri del Giurassico medio di Yunyang, a Chongqing, in Cina, è entrato nell'elenco dei siti del patrimonio geologico dello IUGS. Il sito ospita la più grande parete al mondo con fossili del Giurassico conservati in situ e fornisce prove fondamentali dell'evoluzione dei dinosauri in Asia. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)