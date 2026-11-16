Malagò: “Sembravamo agnelli sacrificali, ma il percorso dell’Italia è iniziato bene”

FIRENZE (ITALPRESS) - "Il Belgio è stato per anni sul podio del ranking mondiale, all'inizio sembravamo gli agnelli sacrificali. Rimaniamo in Lega 1 di Nations League, ma secondo me il percorso è partito bene". Lo ha dichiarato il commissario straordinario della Figc, Giovanni Malagò, intervenuto a margine della Panchina d'Oro 2025-2026 per analizzare il ko dell'Italia contro il Belgio in Nations League. "La Francia da molti di voi era la favorita e sulla carta è la più forte di tutte,". pia/ari/gtr